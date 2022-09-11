كولر يجتمع بـ الخطيب.. ويقود مران الأهلي لأول مرة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 17:36

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر مدرب الأهلي

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مارسيل كولر المدرب السويسري للفريق لأول مرة.

وتواجد مارسيل كولر داخل أروقة الأهلي اليوم الأحد رفقة الجهاز المعاون، وعقدوا جلسة مع الخطيب.

وشهدت الجلسة تواجد ميشيل يانكون الذي عاد لمنصب مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

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من جهة أخرى، قاد مارسيل كولر مران الفريق لأول مرة، والذي شهد حضورجميع اللاعبين باستثناء أليو ديانج.

وشهد المران تواجد ميشيل يانكون الذي قاد تدريبات الحراس الأربعة، محمد الشناوي، وعلي لطفي، وحمزة علاء، ومصطفى شوبير.

على الجانب الآخر، انتظام حسين الشحات في التدريبات الجماعية بصورة كاملة، بينما شارك عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي في جانب من المران الجماعي، قبل أن يستكملوا التدريبات البدنية.

واقتصر المران على تدريبات بدنية خفيفة بسبب عودة اللاعبين من إجازة نهاية الموسم.

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