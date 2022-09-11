بمشاركة مصطفى محمد كبديل.. نانت يخسر أمام لوريان في مباراة الخمسة أهداف

خسر نانت ثالث مبارياته في الدوري الفرنسي أمام لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وشارك مصطفى محمد كبديل في الدقيقة 61 بدلا من بيدرو شيريفيا.

وكان نانت متأخرا بهدفين مقابل هدف واحد وقت نزول مصطفى محمد.

ورفع لوريان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع وبفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان ومرسيليا واللذين يتقاسمان الصدارة.

وتجمد رصيد نانت عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

ويتعثر نانت للمباراة الثالثة على التوالي بتعادل وخسارتين، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز وحيد في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وافتتح نانت التسجيل مبكرا عن طريق إجناتيوس جاناجو في الدقيقة 13 برأسية رائعة من ركلة ركنية.

ونجح لوريان في إدارك التعادل سريعا عن طريق وانجو واتارا في الدقيقة 19 من ركلة حرة رائعة.

وفي الشوط الثاني نجح كاثلين في التقدم للوريان أصحاب الأرض في الدقيقة 60 بتسديدة على يمين ألبان لافون حارس مرمى نانت.

ودفع نانت بمصطفى محمد عقب هدف التقدم للوريان بحثا عن التعادل.

ونجح إبراهيما كونيه في تسجيل ثالث أهداف لوريان في الدقيقة 74 ليخطف الثلاث نقاط لأصحاب الأرض.

وقلص موسيس سيمون الفارق في الدقيقة 85 بهدف ثان لصالح نانت.

وحافظ لوريان على تقدمه في النهاية ليخطف النقاط الثلاثة ويصعد للمركز الرابع.

ويستضيف نانت فريق لينس صاحب المركز الثالث يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.