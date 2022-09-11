آس: في لفتة سيئة.. أسينسيو يفقد صبره أمام أنشيلوتي بسبب عدم مشاركته

أعرب ماركو أسينسيو عن غضبه في فوز ريال مدريد على ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد بسبب عدم مشاركته وألقى بقميص الإحماء وركل زجاجة المياه.

وجلس أسينسيو على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة وتصرف بتلك الطريقة عقب التأكد من عدم مشاركته بعد انتهاء تبديلات ريال مدريد.

ووصفت صحيفة آس ما فعله أسينسيو باللفتة السيئة من اللاعب الإسباني أمام كارلو أنشيلوتي المدير الفني في الدقيقة 70 عقب إجراء آخر تغييرات الفريق الملكي.

وأجرى أنشيلوتي أولى تبديلاته في الدقيقة 59 بنزول الثنائي ناتشو ولوكا مودريتش بدلا من فيرلاند ميندي وإدين هازارد.

وبعد 10 دقائق دفع أنشيلوتي باللاعب إدواردو كامافينجا بدلا من داني سيبايوس، وفي الدقيقة 71 أجرى المدرب الإيطالي آخر محاولاته في التبديلات بتغيير واحد بنزول داني كارباخال بدلا من لوكاس فاسكيز.

وعقب تأكد أسينسيو من عدم المشاركة بعد انتهاء الثلاث محاولات بالتبديلات المسموحة لكل فريق، ألقى اللاعب بقميص الإحماء وركل زجاجة المياه قبل أن يجلس غاضبا على مقاعد البدلاء.

وبعد إجراء أنشيلوتي لتبديلاته، نجح فينسيوس جونيور في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 72 بعد تمريرة رائعة من رودريجو.

وقتل ريال مدريد المباراة في الدقائق الأخيرة بهدفي رودريجو وأنتونيو روديجير في الدقيقتين 89 و93 على الترتيب.

وشارك أنشيلوتي بديلا في مباراتين فقط في هذا الموسم، بواقع 7 دقائق في الدوري الإسباني, و10 دقائق في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراته المقبلة أمام ريد بل لايبزيج في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.