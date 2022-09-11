عرض ملكي ممتع.. ريال مدريد يضرب مايوركا برباعية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 15:59

كتب : عمرو عبد المنعم

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

نجح ريال مدريد في العودة بالنتيجة وتحويل تأخره أمام ريال مايوركا للفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني وأقيمت بملعب سنتياجو برنابيو.

وقدم ريال مدريد عرضا رائعا أمام جمهوره في ملعب سنتياجو برنابيو في الفوز على مايوركا.

واستمر ريال مدريد في تحقيق الانتصارات في الدوري الإسباني ليحقق العلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات في صدارة الترتيب.

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بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 5 في المركز الـ13.

رباعية ريال مدريد سجلها كل من فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور ورودريجو وأنطونيو روديجير، وسجل هدف مايوركا فيدات موراكي.

وواصل فينيسيوس التسجيل بعدما نجح في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي.

كذلك أصبح فينيسيوس أصغر لاعب يسجل لريال مدريد في 4 مباريات متتالية في الدوري بعمر 22 عاما و61 يوما، متفوقا على جونزالو هيجوايين في 2009 بعمر 22 عاما و346 يوما.

بينما أصبح فالفيردي مشاركا في 5 أهداف خلال آخر 8 مباريات له مع ريال مدريد، بعدما سجل هدفين وصنع 3 أهداف.

وصف المباراة

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هدد مايوركا مرمى ريال مدريد مبكرا في الدقيقة 2 بتسديدة قوية من فيدات موراكي لكن تيبو كورتوا تصدى لها وأبعدها عن المرمى.

بعدها سيطر ريال مدريد على اللعب وسدد توني كروس كرة مرت جوار القائم في فرصة خطيرة للملكي.

واستمرت المحاولات البيضاء واخترق فينيسيوس جونيور منطقة الجزاء لكن الكرة طالت منه أمام المرمى.

واخترق المهاجم رودريجو منطقة الجزاء من الوسط وسدد كرة ضعيفة أمسك بها الحارس بسهولة.

وعلى عكس سير اللعب نجح ريال مايوركا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 35 من ركلة حرة نُفذت داخل منطقة الجزاء وقابلها موراكي بضربة رأسية لم يستطع كورتوا التصدي لها.

وعقب الهدف اندفع ريال مدريد للهجوم بقوة وسدد فينيسيوس كرة قوية مرت جوار القائم في فرصة كادت تسفر عن التعادل.

هدف خرافي

لكن فيدي فالفيردي رفض أن ينتهي الشوط بتقدم ريال مايوركا، واستلم الكرة في وسط ملعبه وانطلق بها دون أن يستطيع أي لاعب إيقافه ومر من أكثر من لاعب ووصل إلى حدود منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية بالقدم اليسرى ذهبت على يمين الحارس الذي حاول التصدي لها لكنه لم ينجح.

ليسجل فالفيردي أحد أفضل أهداف الدوري الإسباني هذا الموسم، وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

في الشوط الثاني استمرت محاولات ريال مدريد من أجل تسجيل الهدف الثاني.

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثنائي لوكا مودرتيش وناتشو بدلا من هازارد وفيرلاند ميندي في الدقيقة 60.

وشارك أيضا إدوارد كامافينجا وداني كارفاخال بدلا من داني سيبايوس، ثم لوكاس فاسكيز.

واستلم رودريجو الكرة في منتصف الملعب وانطلق نحو المرمى ثم مرر كرة إلى فينيسيوس الذي راوغ المدافع ووضع الكرة بطريقة رائعة من أعلى حارس مايوركا في الشباك مسجلا هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 72.

واستمرت محاولات مايوركا من أجل التعادل في الدقائق المتبقية لكن ريال مدريد لم يرد إنهاء المباراة بالنتيجة بهذه النتيجة.

واستلم رودريجو الكرة وانطلق نحو المرمى وراوغ ثنائي دفاع ريال مايوركا قبل أن يضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة مسجلا هدف ريال مدريد الثالث في الدقيقة 88.

وفي الوقت الضائع سجل أنطونيو روديجير هدف ريال مدريد الرابع بضربة رأسية، وانتظر الحكم للتأكد من صحة الهدف في الفيديو، قبل أن يشير إلى احتسابه واستكمال اللعب.

لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدف.

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