اتحاد الكرة يخاطب الكاميرون ونيجيريا لتنظيم وديتين لـ منتخب الشباب
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 15:57
كتب : FilGoal
خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحادين النيجيري والكاميروني من أجل تنظيم وديتين لمنتخب الشباب.
وكان من المقرر أن يخوض منتخب الشباب مواجهتين وديتين أمام بنين.
واعتذر الاتحاد البنيني عن عدم مشاركة منتخبه في المواجهتين الوديتين.
وينتظر الاتحاد المصري رد الاتحادين النيجيري والكاميروني من أجل تحديد موعد المواجهتين الوديتين.
ويستعد منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر المدير الفني للدخول في معسكر مغلق.
ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب الشباب المغلق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسكندرية.
وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.
وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.
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