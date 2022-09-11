اتحاد الكرة يخاطب الكاميرون ونيجيريا لتنظيم وديتين لـ منتخب الشباب

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 15:57

كتب : FilGoal

مصر x السعودية - كأس العرب للشباب

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحادين النيجيري والكاميروني من أجل تنظيم وديتين لمنتخب الشباب.

وكان من المقرر أن يخوض منتخب الشباب مواجهتين وديتين أمام بنين.

واعتذر الاتحاد البنيني عن عدم مشاركة منتخبه في المواجهتين الوديتين.

أخبار متعلقة
الإسهام الـ14 على التوالي.. زيزو يهز شباك الهلال "لوب".. إيجالو يهز شباك الزمالك منتخب مصر للشباب يستدعي لاعب مونشنجلادباخ.. وموقف اللاعب سواريش: لم نتوج بالبطولات لكن قدمنا كل شيء لـ الأهلي.. ويجب أن يسعد النادي بشبابه

وينتظر الاتحاد المصري رد الاتحادين النيجيري والكاميروني من أجل تحديد موعد المواجهتين الوديتين.

ويستعد منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر المدير الفني للدخول في معسكر مغلق.

ومن المقرر أن يبدأ معسكر منتخب الشباب المغلق يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الإسكندرية.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب الاتحاد المصري اتحاد الكرة نيجيريا الكاميرون
نرشح لكم
برونو سافيو.. مهاجم الأهلي الجديد الذي "يستطيع اللعب في 3 مراكز بشكل جيد للغاية" تعديل موعد قرعة دوري الدرجة الثانية المصري يخاطب لافيينا للتعاقد مع موكا الأهلي وأتليتكو ناسيونال يكشفان لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأحمر لضم جارلان باريرا خبر في الجول - مفاوضات بين المصري وبيراميدز بشأن الثلاثي الأجنبي.. ورأي إيهاب جلال يحسم الموقف البنك الأهلي يحدد موعد العودة إلى التدريبات استعدادا للموسم الجديد اجتماعات بين زوران ولجنة الكرة في الاتحاد لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد استاد القاهرة يوافق على استضافة مباريات وادي دجلة وزد
أخر الأخبار
آس: في لفتة سيئة.. أسينسيو يفقد صبره أمام أنشيلوتي بسبب عدم مشاركته دقيقة | الدوري الإسباني
عرض ملكي ممتع.. ريال مدريد يضرب مايوركا برباعية 32 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة يخاطب الكاميرون ونيجيريا لتنظيم وديتين لـ منتخب الشباب 34 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل حلم بطولة العالم وباريس 2024.. منتخب المكفوفين لكرة القدم يشارك بكأس إفريقيا 47 دقيقة | رياضات أخرى
برونو سافيو.. مهاجم الأهلي الجديد الذي "يستطيع اللعب في 3 مراكز بشكل جيد للغاية" ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الفرنسي - لوريان (2)-(1) نانت.. مشاركة مصطفى محمد ساعة | الكرة الأوروبية
قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام لوريان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 3 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 4 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية