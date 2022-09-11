من أجل حلم بطولة العالم وباريس 2024.. منتخب المكفوفين لكرة القدم يشارك بكأس إفريقيا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 15:44

كتب : محمد سمير

منتخب مصر المكفوفين

تستضيف المغرب منافسات بطولة إفريقيا لكرة القدم للمكفوفين خلال الفترة من 14 إلى 26 سبتمبر الجاري بمدينة بوزنيقة.

ويشارك منتخب مصر لرجال كرة القدم للمكفوفين في البطولة الإفريقية والمؤهلة إلى منافسات بطولة العالم وبارالمبياد باريس 2024.

وحصلت المغرب على شرف استضافة منافسات بطولة إفريقيا بشكل رسمي في يناير الماضي.

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وتطير بعثة منتخب مصر إلى المغرب صباح الأربعاء من أجل المشاركة في البطولة الإفريقية.

قائمة منتخب مصر

إبراهيم عصام - إبراهيم علي - أحمد جمال - خالد عوض - عبد الرحمن ناصر - محمد جمال - محمود يونس - ميلاد موريس

بالإضافة إلى ثنائي حراسة المرمى أحمد حجاج وأحمد يونس.

وتتكون قائمة كل منتخب من 10 لاعبين بينهم حارسي مرمى.

الفرق المشاركة

لم تتأكد مشاركة كافة المنتخبات بشكل رسمي حتى الآن سواء كان ذلك عن طريق التأكيد الرسمي أو سداد الرسوم الخاصة بالبطولة.

ومن المقرر مشاركة منتخبات مصر والمغرب ومالي وكوت ديفوار ونيجيريا.

بينما لم تتأكد حتى الآن مشاركة منتخبات ليبيا والكاميرون والنيجر.

نظام التأهل

بعد تأكيد الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا يتم تقسيم المنتخبات.

يتأهل المنتخبان المتأهلان إلى نهائي إفريقيا مباشرة إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في لندن.

بينما حامل اللقب فقط من سيحصل على بطاقة التأهل إلى بارالمبياد باريس 2024.

ويعتبر منتخب المغرب صاحب الأرض أقوى منتخبات قارة إفريقيا إذ حقق لقب البطولة في النسخ الأربعة الأخيرة.

أما منتخب مصر فحقق برونزية نسخة 2017 والتي أقيمت في كاب فيردي.

بارالمبياد

يتأهل 8 منتخبات إلى دورة الألعاب البارالمبية بينهم حامل لقب البطولة الإفريقية.

وضمن منتخبا فرنسا المستضيف وتركيا بطل أوروبا المشاركة في بارالمبياد باريس 2024 حتى الآن.

ومن المنتظر حسم البطاقة الإفريقيا هذا الشهر بينما بطاقة ممثل آسيا في نوفمبر.

كما يتأهل ثلاثة منتخبات من بطولة العالم المقرر إقامتها في بريمنجهام في أغسطس المقبل.

وأخيرا يتأهل ممثل قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية في نوفمبر 2023.

وكان منتخب المغرب قد مثل إفريقيا في النسخة الماضية من دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وحقق منتخب المغرب الميدالية البرونزية بعد الفوز على الصين بأربعة أهداف دون مقابل.

وكان المنتخب المغربي قد خسر في نصف النهائي أمام البرازيل صاحبة الميدالية الذهبية بهدف دون مقابل.

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