مباشر الدوري الفرنسي - لوريان (1)-(1) نانت.. التعادل سريعا
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 14:44
كتب : FilGoal
يحل نانت ضيفا على فريق لوريان ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.
ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، أما لوريان ففي المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن حقق الفوز في آخر مواجهتين.
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ق19 وانجو واتارا يسجل التعادل سريعا
ق13 جوووول جانجوا يسجل الأول لنانت برأسية من ركلة ركنية
انطلاق المباراة
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