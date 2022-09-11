مباشر الدوري الفرنسي - لوريان (1)-(1) نانت.. التعادل سريعا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يحل نانت ضيفا على فريق لوريان ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، أما لوريان ففي المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن حقق الفوز في آخر مواجهتين.

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ق19 وانجو واتارا يسجل التعادل سريعا

ق13 جوووول جانجوا يسجل الأول لنانت برأسية من ركلة ركنية

انطلاق المباراة

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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