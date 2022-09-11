انتهت الدوري الفرنسي - لوريان (3)-(2) نانت.. نهاية المباراة

يحل نانت ضيفا على فريق لوريان ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، أما لوريان ففي المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن حقق الفوز في آخر مواجهتين.

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نهاية المباراة

ق85 جوووول موسيس سيمون يقلص الفارق

ق74 جوووووول إبراهيما كونيه يسجل الثالث

ق62 نزول مصطفى محمد

ق60 جووووول كاثلين يسجل التقدم لصالح لوريان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19 وانجو واتارا يسجل التعادل سريعا

ق13 جوووول جانجوا يسجل الأول لنانت برأسية من ركلة ركنية

انطلاق المباراة