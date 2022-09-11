تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام لوريان

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام لوريان في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وبدأ مصطفى محمد أساسيا في ثلاث مباريات من الستة السابقة في الدوري حتى الآن.

وسجل مصطفى هدفين وصنع مثلهما في الدوري الفرنسي عقب مرور ست جولات.

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وجاء تشكيل نانت كالآتي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: جيان شارل كاستيليتو – أندري جيروتو – نيكولاس بالو - دينيس أبياه

الوسط: كونتين ميرلين – موسى سيسوكو - بيدرو شيريفيا

الهجوم: إجناتيوس جاناجو – إيفان جييساند - موسيس سيمون

ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

أما لوريان ففي المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن حقق الفوز في آخر مواجهتين.

ويتفوق نانت على لوريان في آخر ثلاث مواجهات جمعت بين الفريقين.

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