تشكيل نانت - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء أمام لوريان

يجلس مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام لوريان في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وبدأ مصطفى محمد أساسيا في ثلاث مباريات من الستة السابقة في الدوري حتى الآن.

وسجل مصطفى هدفين وصنع مثلهما في الدوري الفرنسي عقب مرور ست جولات.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: جيان شارل كاستيليتو – أندري جيروتو – نيكولاس بالو - دينيس أبياه

الوسط: كونتين ميرلين – موسى سيسوكو - بيدرو شيريفيا

الهجوم: إجناتيوس جاناجو – إيفان جييساند - موسيس سيمون

ويحتل نانت المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

أما لوريان ففي المركز الخامس برصيد 13 نقطة بعد أن حقق الفوز في آخر مواجهتين.

ويتفوق نانت على لوريان في آخر ثلاث مواجهات جمعت بين الفريقين.