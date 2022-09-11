كرة سلة - النهائي العالمي لـ "ريد بل هاف كورت" 3×3 أمام الأهرامات

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

نادين سلعاوي - ريد بل سلة

تستضيف مصر بطولة "ريد بل هاف كورت" لكرة السلة 3 × 3، وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة.

ومن المقرر أن يقام النهائي العالمي يوم 1 من شهر أكتوبر المقبل أمام سفح الأهرامات.

وتعد البطولة رسمية ومدرجة في جدول الاتحاد ويتم احتساب نقاطها في النظام الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري.

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وانتهت التصفيات فى القاهرة يوم 9 سبتمبر بنادي إيروسبورت وفى الإسكندرية بنادي سبورتنج.

وتقام البطولة للموسم الثالث بمشاركة الجنسين، وتؤهل للنهائي الوطني والمنافسة على تمثيل مصر في النهائي العالمي.

ومن المقرر أن يقام نهائي البطولة الوطني يوم 16 سبتمبر بالإسكندرية، وسيقام حفل غنائي على هامش النهائيات.

ويتأهل من تصفيات القاهرة والإسكندرية، أفضل ١٦ فريقا بواقع ٨ رجال، و٨ سيدات في كرة السلة لاختيار المنتخب الذي سيمثل مصر في النهائي العالمي المقرر انطلاقه 1 أكتوبر بمشاركة 25 منتخبا.

وستقام البطولة في سفح أهرمات الجيزة، وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف مصر فيها البطولة.

كرة سلة ريد بل نادين سلعاوي هاف كورت
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