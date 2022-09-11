تعديل موعد قرعة دوري الدرجة الثانية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 13:52

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا لأندية دوري الدرجة الثانية لتعديل موعد قرعة مسابقة الدوري.

وتحدد يوم الأربعاء المقبل لقرعة مجموعة الصعيد، بينما يوم السبت لمجموعة القاهرة وأخيرا الأحد لمجموعة بحري.

ويضم دوري الدرجة الثانية 48 فريقًا مُقسمة على 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 16 فريقًا، قبل أن يتم تقليصها في الموسم بعد المقبل.

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وصعدت أندية شبان قنا والنصر للتعدين وأسمنت أسيوط ولافيينا والمستقبل سبورت والعبور وكهرباء الإسماعيلية ونبروه وطنطا وجمهورية شبين وبروكسي وهلال مطروح.

وتنطلق المسابقة أيام 12 و13 و14 أكتوبر، وتقام المباريات أيام الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع.

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المجموعة الأولى (الصعيد):

الألومنيوم

كيما أسوان

المنيا

بترول أسيوط

لافيينا

ديروط

ملوي

الفيوم

المدينة المنورة

تليفونات بني سويف

طامية

النصر للتعدين

شبان قنا

أسمنت أسيوط

الجونة

مصر للمقاصة

المجموعة الثانية (القاهرة):

بتروجت

إيسترن كومباني

وادي دجلة

السكة الحديد

النصر

منتخب السويس

زد

الترسانة

القناة

بورتو السويس

كهرباء الإسماعيلية

المصرية للاتصالات

العبور

الإعلاميين

المستقبل سبورت

الإنتاج الحربي

المجموعة الثالثة (بحري):

دكرنس

الأولمبي

بلدية المحلة

أبو قير للأسمدة

كفر الشيخ

المنصورة

سبورتنج

جمهورية شبين

طنطا

نبروه

المجد

بايونيرز

بوركسي

الحمام

المصري بالسلوم

هلال مطروح

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