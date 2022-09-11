المصري يخاطب لافيينا للتعاقد مع موكا

تلقى نادي لافيينا خطابا رسميا من النادي المصري من أجل التعاقد مع أيمن سعد "موكا" لاعب الفريق.

وكشف لافيينا في بيان رسمي، الرد على النادي البورسعيدي بالقيمة المالية المطلوبة.

وطالب لافيينا في خطابه للنادي المصري الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وظهر موكا - مواليد 97 - مع فريق كفر الشيخ عندما لعب معارا أمام فاركو في النسخة الحالية من كأس مصر.

ويقود فريق لافيينا المدير الفني المجري جاليدي والذي سبق له قيادة فريق الأسيوطي إلى الدوري الممتاز قبل أن يتم بيعه ويصبح بيراميدز.

وأشاد نادي لافيينا بأداء لاعبه موكا مشددا أن اللاعب ينتظره مستقبل في الكرة المصرية بسبب تمتعه بالقوة والمهارة وقوة التسديد.

وتعاقد المصري بشكل رسمي مع الثنائي الجزائري عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد أتم اتفاقه مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز ويتبقى إجراءات الانتقال قبل الإعلان الرسمي.

واستفسر النادي المصري عن موقف ثلاثي بيراميدز المحترف، فخر الدين بن يوسف وإريك تراوري ومحمود وادي.