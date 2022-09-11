قائمة برشلونة - ظهور بيليرين وألونسو الأول في دوري الأبطال استعدادا لمواجهة بايرن ميونيخ

يظهر الثنائي هيكتور بيليرين وماركوس ألونسو في قائمة برشلونة لأول مرة بدوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على بايرن ميونيخ ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتغلب برشلونة في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما تغلب بايرن ميونيخ على إنتر بهدفين دون مقابل.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أرناو تيناس

الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – إيريك جارسيا – جيرارد بيكيه – جول كوندي – سيرجي روبيرتو – هيكتور بيليرين – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – أليكس بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جافي – فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – بابلو توري

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي – رافينيا – أنسو فاتي – فيران توريس – ممفيس ديباي

ويقع برشلونة مع بايرن ميونيخ رفقة فريقي إنتر وفيكتوريا بلزن في المجموعة الثالثة.