تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي لأول مرة منذ يناير أمام مايوركا.. وغياب بنزيمة

عاد إدين هازارد إلى تشكيل ريال مدريد الأساسي لأول مرة منذ شهر يناير الماضي، وذلك أمام ريال مايوركا.

ويلعب ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بملعب سنتياجو برنابيو.

ولم يشارك النجم البلجيكي هازارد في أي مباراة بشكل أساسي مع ريال مدريد منذ شهر يناير الماضي أمام إليتشي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – هازارد

ويغيب كريم بنزيمة عن المباراة بعدما تعرض للإصابة في المواجهة السابقة أمام سيلتك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

لونين – لويس لوبيز – داني كارفاخال – داني فاييخو – ناتشو – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو – إدوارد كامافينجا – تشاوميني – ماريانو دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، ويأتي مايوركا في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.