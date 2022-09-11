خبر في الجول - مفاوضات بين المصري وبيراميدز بشأن الثلاثي الأجنبي.. ورأي إيهاب جلال يحسم الموقف

دخل نادي المصري في مفاوضات مع بيراميدز بشأن التعاقد مع بعض لاعبي الفريق.

وعلم FilGoal.com أن المصري استفسر من بيراميدز عن موقف الثلاثي فخر الدين بن يوسف ومحمود وادي وإريك تراوري.

وجاء الرد للمصري أنه لا يوجد ما يمنع من الدخول في مفاوضات جادة بين الطرفين بشأن الثلاثة لاعبين.

هذا ومن المنتظر أن يتم عرض أمر اللاعبين على إيهاب جلال المدير الفني للمصري لتحديد احتياجاته الفنية في الموسم المقبل.

وبناء على ما سيحدده إيهاب جلال من احتياجات فنية سيبدأ المصري في مفاوضات جدية مع بيراميدز من أجل ضم لاعب أو لاعبين من الثلاثي الأجنبي.

يأتي ذلك بسبب امتلاك المصري أكثر من محترفين وهم إيزي إيميكا وإلياس الجلاسي وهيثم لعيوني وأوستن أوموتو وكاسينجو كازادي العائد من الوداد المغربي.

بالإضافة إلى الثنائي المنضم حديثا عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم.

لذلك سيحدد إيهاب جلال احتياجات الفريق الفنية من مجموعة اللاعبين الأجانب المتواجدة في الفريق، وكذلك إذا كان يرغب في ضم أحد لاعبي بيراميدز السابق ذكرهم.

وانضم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف لصفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي قادما من الإسماعيلي.

كما انتقل المهاجم الفلسطيني محمود وادي لصفوف بيراميدز مطلع عام 2021.

فيما تعاقد بيراميدز مع البوركيني إريك تراوري بداية عام 2019 قادما من مصر للمقاصة.