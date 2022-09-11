البنك الأهلي يحدد موعد العودة إلى التدريبات استعدادا للموسم الجديد

استقر فريق البنك الأهلي بقيادة خالد جلال على العودة إلى التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الجديد.

وحدد خالد جلال بعد غدا الثلاثاء موعد لانطلاق فترة إعداد الفريق للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ البنك الأهلي تدريباته على استاد الشرطة الرياضي بالعباسية.

وكان الفريق قد منح راحة للاعبيه عقب نهاية الموسم في 30 أغسطس الماضي.

وينطلق دوري الموسم المقبل في منتصف أكتوبر ولم يتم تحديد موعد القرعة حتى الآن.

وكان البنك الأهلي قد أعلن تعاقده مع الثنائي محمد أبو جبل وأحمد توفيق بشكل رسمي.

وعلم FilGoal.com أن نادي البنك الأهلي قد أتم اتفاقه مع رزاق سيسيه جناح الزمالك على الشروط الشخصية.

كما بات إسلام جابر قريبا من الانتقال إلى البنك الأهلي خلال الساعات المقبلة.

وأنهى البنك الأهلي منافسات الدوري المصري في الموسم المنقضي بالمركز السابع برصيد 46 نقطة.