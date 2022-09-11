اجتماعات بين زوران ولجنة الكرة في الاتحاد لوضع خطة الإعداد للموسم الجديد

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 11:50

كتب : هاني العوضي

زوران مانويلوفيتش

عقد زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري جلسة ضمت كل من أحمد عبد المجيد نائب رئيس الاتحاد السكندري ورئيس لجنة الكرة بالنادي، ومحمد سلامة عضو مجلس الإدارة.

وجاءت الجلسة لبحث جميع الأمور الخاصة بفريق كرة القدم في الاتحاد السكندري استعدادا للموسم الجديد.

وحضر الجلسة التونسي كريم بن سالم سباعي المدرب المساعد لزوران في الاتحاد.

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وامتدت الاجتماعات بين المدرب وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الكرة لأكثر من 4 ساعات، في حضور عدد من المدربين المرشحين للعمل معه في الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يزور زوران مقر ملعب الاتحاد السكندري اليوم الأحد، ويعقد جلسة مع إمام محمدين مدير قطاع الناشئين في النادي.

وسيعقد زوران جلسة مع محمد مصليحي رئيس النادي غدا الإثنين، تمهيدا لاعتماد جميع الملفات الخاصة بالفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

الاتحاد السكندري
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