خبر في الجول - أحمد بيبو يقترب من قيادة الجونة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 11:39

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - أسوان - أحمد مصطفى بيبو

بات أحمد مصطفى بيبو قريبا من أن يكون المدير الفني الجديد لفريق الجونة.

وكان بيبو قد قاد أسوان للتأهل إلى الدوري الممتاز، قبل أن يصبح مساعدا في الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين.

وعلم FilGoal.com أن حسام الزناتي المدير الرياضي لنادي الجونة قد تواصل مع الشافعي صالح رئيس نادي أسوان لإتمام اتفاق قيادة بيبو لفريق الجونة.

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ووافق رئيس أسوان على السماح لبيبو من قيادة فريق الجونة في الدرجة الثانية بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعاون بيبو كل من أحمد مارادونا وأحمد كمال.

واستقرت إدارة أسوان على تكريم الثلاثي على فترتهم مع الفريق وقيادته إلى الدوري الممتاز.

وكان الجونة بين الثلاثة فرق الهابطة إلى الدرجة الثانية رفقة إيسترن كومباني ومصر للمقاصة.

وضم أسوان 11 صفقة ضمن تدعيمات الموسم الجديد بعد التأهل إلى الدوري الممتاز.

الجونة أسوان أحمد مصطفى بيبو الدوري المصري
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