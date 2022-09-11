تمهيدا لانتقاله إلى بيراميدز؟ الشيبي يودع الجيش الملكي

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 11:04

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - الجيش الملكي المغربي

ودع محمد الشيبي ظهير أيمن الجيش الملكي المغربي ناديه وجماهيره بعد رحيله عن الفريق.

ولم يكشف الشيبي في رسالته الوداعية لجماهير الجيش الملكي وجهته المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب المغربي قد أتم اتفاقه مع بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم ليزامل مواطنه وليد الكرتي.

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وكتب الشيبي عبر صفحته الرسمية: "أقف اليوم عاجزا عن التعبير على مدى إختلاط مشاعر الحزن على مغادرة الجيش الملكي بكل مكوناته، و ما بين حماس خوض تجربة جديدة في مساري الكروي".

وكشف "كما هو معروف لكل بداية نهاية، و أنا اليوم أعبر لكم عن نهاية مسيرتي مع الفريق العسكري بكلمات و جمل مليئة بأحرف الشكر و الإمتنان، على كل الأوقات الرائعة و الدفء الذي حضيته به طوال مقامي بجانبكم".

وتابع الشيبي "أتوجه بالشكر الجزيل لكل مسؤولي الجيش الملكي، على رأسهم السيد المسؤول الأول محمد حرمو والسيد أبوبكر الأيوبي وباقي أعضاء المكتب المديري، شكرا لكم على الدعم و المساندة وما قدمتموه لشخصي منذ وصولي إلى الفريق العسكري".

واختتم الشيبي تصريحاته "أتوجه بالشكر كذلك لكل الأطقم منها التقنية و الطبية، دون نسيان زملائي و إخواني اللاعبين من الصغير إلى الكبير".

ويبلغ محمد الشيبي من العمر 29 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

ولعب الشيبي مع الجيش الملكي الموسم الماضي 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

كما شارك من قبل مع منتخب المغرب في 5 مباريات دولية، وكان ضمن قائمة المغرب في كأس العرب في قطر.

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