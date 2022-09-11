سافيو مودعا بوليفار قبل الانتقال إلى الأهلي: سأعود لاحقا وشكرا على كل شيء

ودع برونو سافيو المهاجم البرازيلي نادي بوليفار البوليفي تمهيدا لانتقاله إلى الأهلي المصري.

وكان نادي بوليفار قد أعلن أمس السبت انتقال المهاجم البرازيلي إلى الأهلي بشكل رسمي مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وحضر سافيو مواجهة فريقه البوليفي أمام يونيفيرستاريو دي فينتو والتي انتهت بفوز بوليفار بهدفين دون رد ليودع زملائه والجماهير.

وقال سافيو عقب اللقاء: "الرحيل صعب، لقد عشت الكثير من اللحظات السعيدة هنا، وأكن عاطفة كبيرة لبوليفيا وشعبها بسبب كل ما فعلوه لأجلي ولعائلتي".

وأضاف المهاجم البرازيلي في تصريحات لحساب النادي الرسمي "أنا سعيد لكل شيء، وأريد القول إنه ليس الوداع، وإنما سأراكم لاحقا".

وشدد "لم أحظ بمثل تلك العاطفة من قبل، لقد عشت أمورا هنا للمرة الأولى، وقدمت أفضل شيء ممكن داخل الملعب، الفريق عاد لكوبا ليبرتادوريس، واستعاد لقب الدوري بعد غياب عامين. أنا سعيد وأود العودة يوما ما".

وتابع سافيو "أشكر زملائي على كل شيء، هم سبب فيما وصلت إليه اليوم، ساعدوني كثيرا داخل الملعب. الفريق يفوز معا ويخسر معا".

واختتم برونو سافيو تصريحاته "أنا ممتن للجميع، للفريق والجمهور والإدارة والمدرب الذي أعطاني الفرصة، شكرا على كل شيء حقا".

من هو برونو سافيو؟

مهاجم برازيلي ويستطيع اللعب كجناح أيمن ويبلغ من العمر 28 عاما.

بدأ سافيو مسيرته مع أمريكا البرازيلي وأعير إلى كويابا إسبورتي ثم انتقل إلى براجانتينو ومنه عاد إلى أمريكا فريقه الأول.

وأعير سافيو مجددا إلى كويابا ثم انتقل إلى لوليتانو البرتغالي ومنه أعير إلى إن كي استرا الكرواتي.

وانتقل برونو سافيو إلى آفاي البرازيلي معارا، ثم أعير إلى جواراني البرازيلي.

وفي النهاية حط الرحال في صفوف بوليفار منذ يناير من العام الماضي.

ووفقا لموقع "ترانسفيرماركت" فإن برونو سافيو خاض 141 مباراة خلال مسيرته سجل خلالهم 33 هدفا وصنع 18.

فيما يعد بوليفار هو أبرز الأندية التي تألقمعها بعدما سجل معه 16 هدفا وصنع 4 في 31 مباراة شارك فيها.

وساهم برونو سافيو في تتويج بوليفار بلقب الدوري البوليفي في الموسم الماضي وتأهله إلى كوبا ليبرتادوريس.

وكان بوليفار خامس هدافي الدوري البوليفي الموسم الماضي بواقع سبعة أهداف.