رويترز: توقف مباريات الدوري الصيني بسبب كورونا

يتوقف الدوري الصيني لكرة القدم مرة أخرى بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية في البلاد.

ويأتي ذلك بعد شهر واحد عودة الدوري إلى نظامه القديم بلعب كل فريق على ملعبه لأول مرة منذ عامين.

وكشفت شبكة رويترز أن سياسة البلاد بشأن فيروس كورونا أحدثت مزيد من الاضطراب في المنافسة حتى الآن.

وكان من المقرر أن يواجه ووهان ثري تاونز صاحب المركز الأول منافسه شاندونج تايشان صاحب المركز الثاني يوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى تأجيل 15 مباراة خلال الأسبوع الجاري نتيجة للقيود التي قد تؤدي إلى إغلاق مدن بأكملها.

وتأتي قرارات الحكومة الصينية بسبب اكتشاف عدد من الحالات.

وأوضح التقرير تأثير فيروس كورونا على كرة القدم الصينية، إذ لعبت مباريات موسم 2020 والموسم الذي يليه في مدن معينة وفقا لموقف تلك المدن من انتشار فيروس كورونا بالإضافة لخوض المباريات بدون جماهير.

ومنحت الحكومة الصينية في يوليو الماضي السماح للأندية باللعب في ملاعبها بعد الحد من فيروس كورونا قبل أن يتوقف الأمر مجددا.

ويقترب الدوري الصيني من العودة مجددا إلى اللعب في مدن معينة بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تنطلق الجولة الثامنة عشر من الدوري الصيني (بداية الدور الثاني) بعد غدا الثلاثاء ولكن تم تأجيل المباريات.