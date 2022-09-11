رويترز: توقف مباريات الدوري الصيني بسبب كورونا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 10:34

كتب : FilGoal

الصين

يتوقف الدوري الصيني لكرة القدم مرة أخرى بسبب فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية في البلاد.

ويأتي ذلك بعد شهر واحد عودة الدوري إلى نظامه القديم بلعب كل فريق على ملعبه لأول مرة منذ عامين.

وكشفت شبكة رويترز أن سياسة البلاد بشأن فيروس كورونا أحدثت مزيد من الاضطراب في المنافسة حتى الآن.

أخبار متعلقة
مذيع الإخبارية: السعودية تتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2023 بعد اعتذار الصين الصين تعتذر عن عدم استضافة كأس آسيا 2023 بعد حسم الصعود.. منتخب السعودية يتعادل مع الصين تصفيات كأس العالم - لبنان والعراق يتعادلان.. وفيتنام تحقق فوزها الأول بإقصاء الصين

وكان من المقرر أن يواجه ووهان ثري تاونز صاحب المركز الأول منافسه شاندونج تايشان صاحب المركز الثاني يوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى تأجيل 15 مباراة خلال الأسبوع الجاري نتيجة للقيود التي قد تؤدي إلى إغلاق مدن بأكملها.

وتأتي قرارات الحكومة الصينية بسبب اكتشاف عدد من الحالات.

وأوضح التقرير تأثير فيروس كورونا على كرة القدم الصينية، إذ لعبت مباريات موسم 2020 والموسم الذي يليه في مدن معينة وفقا لموقف تلك المدن من انتشار فيروس كورونا بالإضافة لخوض المباريات بدون جماهير.

ومنحت الحكومة الصينية في يوليو الماضي السماح للأندية باللعب في ملاعبها بعد الحد من فيروس كورونا قبل أن يتوقف الأمر مجددا.

ويقترب الدوري الصيني من العودة مجددا إلى اللعب في مدن معينة بسبب فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تنطلق الجولة الثامنة عشر من الدوري الصيني (بداية الدور الثاني) بعد غدا الثلاثاء ولكن تم تأجيل المباريات.

الدوري الصيني الصين فيروس كورونا
نرشح لكم
الاقتصادية السعودية: ماشاريبوف يعاني من التهاب في العمود الفقري المتحدث باسم الاتحاد الإيراني: كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب إيران تقيل مدربها.. كيروش في طريقه إلى كأس العالم الرياضية السعودية: الهلال يتلقى موافقة بمشاركة لاعبه الموقوف ضد الزمالك باعتبارها مباراة ودية تقارير: كيروش يطير إلى طهران لتولي تدريب إيران خبر في الجول – خطوة واحدة تفصل إعارة ميكيسوني إلى أبها في الجول يكشف جديد موقف زيزو.. عرض رسمي وصل الزمالك.. مصير مفاوضات نانت ورغبة اللاعب وكيل فهد المولد يكشف أسباب تخفيف العقوبة.. و4 أندية تتصارع على ضمه
أخر الأخبار
سافيو مودعا بوليفار قبل الانتقال إلى الأهلي: سأعود لاحقا وشكرا على كل شيء 9 دقيقة | الكرة المصرية
رويترز: توقف مباريات الدوري الصيني بسبب كورونا 21 دقيقة | آسيا
موعد مباريات الأحد 11 سبتمبر 2022.. ريال مدريد ويوفنتوس وسوبر اليد 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
قبل الرحيل إلى الأهلي.. لاعبو بوليفار وجمهور الفريق يودعان سافيو 58 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع حسين السيد 59 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الشيبي أتم اتفاقه مع بيراميدز.. وهذا موعد وصوله إلى مصر 59 دقيقة | الكرة المصرية
هل ينتقل إلى بيراميدز؟ الجيش الملكي يودع محمد الشيبي 10 ساعة | ميركاتو
تنس - أنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لحساب إيجا شفيونتيك 10 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 3 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 4 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي