بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدا بعد العودة من قطر
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 23:19
كتب : FilGoal
قرر جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد بدون راحة بعد العودة من قطر.
وعاد الزمالك مساء اليوم من قطر بعد مشاركته في كأس لوسيل.
وخسر الزمالك كأس لوسيل أمام الهلال السعودي بركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.
وقرر فيريرا أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بدون الحصول على راحة.
ويستعد الزمالك لمواجهة إيليكيت سبورت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.
وتقام مباراة الذهاب يوم 18 سبتمبر المقبل في الكاميرون بسبب عدم وجود ملاعب تطابق مواصفات الاتحاد الإفريقي في تشاد.
وكان الزمالك قد توج بالدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الـ 14 في تاريخه.
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