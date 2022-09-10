بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدا بعد العودة من قطر

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 23:19

كتب : FilGoal

فريق الزمالك أمام الهلال في كأس لوسيل

قرر جيسوالدو فيريرا مدرب الزمالك أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد بدون راحة بعد العودة من قطر.

وعاد الزمالك مساء اليوم من قطر بعد مشاركته في كأس لوسيل.

وخسر الزمالك كأس لوسيل أمام الهلال السعودي بركلات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة
أتليتكو مدريد يضرب سيلتا فيجو برباعية في ليلة غياب نادر لأوبلاك دوري سوبر اليد - الزمالك يفوز على سبورتنج قبل مواجهة الأهلي للمرة الأولى في تاريخه.. نهضة بركان يتوج بـ كأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد تشافي: حياة الإنسان فوق كرة القدم

وقرر فيريرا أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بدون الحصول على راحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إيليكيت سبورت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب يوم 18 سبتمبر المقبل في الكاميرون بسبب عدم وجود ملاعب تطابق مواصفات الاتحاد الإفريقي في تشاد.

وكان الزمالك قد توج بالدوري المصري في الموسم الماضي للمرة الـ 14 في تاريخه.

الزمالك جيسوالدو فيريرا
نرشح لكم
هل ينتقل إلى بيراميدز؟ الجيش الملكي يودع محمد الشيبي سعد سمير: كان من المفترض أن نفوز على بول جينجا.. وفيوتشر سيتأهل من القاهرة انتقالات متعددة وتألق في بوليفيا.. من هو برونو سافيو لاعب الأهلي الجديد؟ في الجول يكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك مصدر مقرب من إسلام جابر لـ في الجول: خطوة تفصله عن البنك الأهلي.. ومنافسة من المصري كولر: سعيد بتمثيل أعظم نادي في إفريقيا الزمالك يعلن عودة محمد صبحي رئيس بوليفار يكشف كواليس انتقال برونو سافيو إلى الأهلي.. وقيمة الصفقة
أخر الأخبار
هل ينتقل إلى بيراميدز؟ الجيش الملكي يودع محمد الشيبي 7 دقيقة | ميركاتو
تنس - أنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لحساب إيجا شفيونتيك 10 دقيقة | رياضات أخرى
كرة طائرة - شروق فؤاد تكشف موقفها من الأهلي وسر تغيبها عن التدريبات 34 دقيقة | رياضات أخرى
سعد سمير: كان من المفترض أن نفوز على بول جينجا.. وفيوتشر سيتأهل من القاهرة 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
بدون راحة.. الزمالك يستأنف تدريباته غدا بعد العودة من قطر ساعة | الكرة المصرية
أتليتكو مدريد يضرب سيلتا فيجو برباعية في ليلة غياب نادر لأوبلاك ساعة | الدوري الإسباني
دوري سوبر اليد - الزمالك يفوز على سبورتنج قبل مواجهة الأهلي ساعة | كرة يد
للمرة الأولى في تاريخه.. نهضة بركان يتوج بـ كأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة 4 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي