سوبر اليد - الزمالك يفوز على سبورتنج قبل مواجهة الأهلي
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 23:17
كتب : FilGoal
فاز فريق الزمالك لكرة اليد على سبورتنج السكندري بنتيجة 37-35 في السوبر المصري لكرة اليد.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 29-29 بين الفريقين، لتذهب المواجهة إلى الوقت الإضافي.
قبل أن يفوز الزمالك في الوقت الإضافية بنتيجة 37-35.
ويلعب سبورتنج ضد الأهلي غدا الأحد في المباراة الثانية له في دوري سوبر اليد.
وذلك قبل أن يلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة الأخيرة من البطولة لتحديد اسم البطل.
وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.
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