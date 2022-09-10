دوري سوبر اليد - الزمالك يفوز على سبورتنج قبل مواجهة الأهلي

فاز فريق الزمالك لكرة اليد على سبورتنج السكندري بنتيجة 37-35 في دوري سوبر اليد.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 29-29 بين الفريقين، لتذهب المواجهة إلى الوقت الإضافي.

قبل أن يفوز الزمالك في الوقت الإضافية بنتيجة 37-35.

ويلعب سبورتنج ضد الأهلي غدا الأحد في المباراة الثانية له في دوري سوبر اليد.

وذلك قبل أن يلعب الأهلي ضد الزمالك في المباراة الأخيرة من البطولة لتحديد اسم البطل.

وتم تغيير نظام البطولة لتقام بمشاركة 3 فرق، وهي بطل الدوري الزمالك وبطل كأس مصر سبورتنج، وصاحب المركز الثاني في الدوري وهو الأهلي.