بعشرة لاعبين.. ميلان يتخطى عقبة سامبدوريا

حقق إيه سي ميلان انتصارا صعبا على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

تقدم جونيور ميسياس بالهدف الأول لميلان في الدقيقة السادسة بعد سلسلة من التمريرات المتقنة وتمهيد أخير من لياو ليسدد ميسياس بقوة في الشباك.

ومنعت العارضة فيليب ديوريتشيتش من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 11 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ميلان وسع الفارق في الدقيقة 21 عن طريق دي كاتلاري بعد تمريرة من رافائيل لياو قبل أن يلغي الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبعد دقيقتين من الشوط الثاني، أشهر الحكم البطاقة الحمراء لرافائيل لياو بالإنذار الثاني بسبب تدخل متهور في الدقيقة 47.

وبذلك يغيب لياو عن مباراة نابولي المقبلة.

بعدها بعشر دقائق، أدرك فيليب ديوريتشيتش هدف التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 65، احتسب الحكم ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو بعد لمسة يد على جونزالو فيلار.

ونجح بعدها أولفييه جيرو في تسجيل الهدف الثاني.

الفوز رفع رصيد ميلان 14 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي.

وتوقف رصيد سامبدوريا عند نقطتين في المركز الـ18.

video:1