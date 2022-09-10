مصدر مقرب من إسلام جابر لـ في الجول: خطوة تفصله عن البنك الأهلي.. ومنافسة من المصري
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 21:37
كتب : إبراهيم رمضان
اقترب إسلام جابر لاعب الزمالك من الانتقال إلى البنك الأهلي خلال سوق الانتقالات الحالية.
إسلام جابر
النادي : الزمالك
وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع البنك الأهلي على الشروط الشخصية لانتقال اللاعب بعد جلسة جمعت بين اللاعب ووكيله ومسؤولي النادي".
وأضاف "الجلسة جاءت بناء على اتفاق مبدئي بين الزمالك والبنك الأهلي على انتقال اللاعب".
وواصل "اللاعب يمتلك عرضا من المصري البورسعيدي للانضمام لصفوفه".
وأتم "الأقرب هو انتقال اللاعب إلى البنك الأهلي".
وانتقل إسلام جابر لصفوف الزمالك قادما من مصر للمقاصة في 2019.
وشارك ابن الـ26 عاما في 83 مباراة مع الزمالك، صنع خلالها ثلاثة أهداف وفاز بلقب الدوري مرتين والكأس مرة واحدة.
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