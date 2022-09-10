كولر: سعيد بتمثيل أعظم نادي في إفريقيا

وجه مارسيل كولر الشكر للنادي الأهلي بعد استقباله في مقر القلعة الحمراء اليوم الإثنين.

وكتب المدير الفني السويسري عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "شكرا على الاستقبال الحافل، سعيد بتمثيل أعظم نادي في إفريقيا والشرق الأوسط".

وأعلن الأهلي أمس الجمعة، التعاقد مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر لتولي تدريب الفريق.

وصاحب كولر في وصوله إلى مطار القاهرة كل من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي.

وأجرى كولر جولة تفقديه في مقر النادي الأهلي، شاهد خلالها غرف الملابس وملعب مختار التتش وصالة الجيمانيزيوم وكل ما يتعلق بفريق كرة القدم.

ومن المنتظر أن يعقد كولر جلسة غدا الأحد، مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لمناقشة كل شيء يخص التخطيط للموسم الجديد.

على أن يتم عقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل لتقديم المدرب.