انتهت الدوري الإيطالي - سامبدوريا (1) - (2) ميلان

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

ميلان - سالزبورج - دوري الأبطال

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة سامبدوريا أمام ميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق67: جووووووووول الثاني من جيرو

ق65: ضربة جزاء لميلان بعد العودة لتقنية الفيديو

ق57: جوووووووووول التعادل من فيليب ديوريتشيتش

ق47: بطاقة حمراء على رافائيل لياو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق28: العارضة تمنع التعادل لسامبدوريا

ق26: تقنية الفيديو تلغي الهدف

ق21: جوووول الثاني لميلان عن طريق دي كاتلاري

ق6: جووووووووووول أول لميلان عن طريق ميسياس

بداية المباراة

سامبدوريا ميلان الدوري الإيطالي
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