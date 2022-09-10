انتهت الدوري الإيطالي - سامبدوريا (1) - (2) ميلان
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 20:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة سامبدوريا أمام ميلان في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.
يمكنك متابعة المباراة من هنا
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نهاية المباراة
ق67: جووووووووول الثاني من جيرو
ق65: ضربة جزاء لميلان بعد العودة لتقنية الفيديو
ق57: جوووووووووول التعادل من فيليب ديوريتشيتش
ق47: بطاقة حمراء على رافائيل لياو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق28: العارضة تمنع التعادل لسامبدوريا
ق26: تقنية الفيديو تلغي الهدف
ق21: جوووول الثاني لميلان عن طريق دي كاتلاري
ق6: جووووووووووول أول لميلان عن طريق ميسياس
بداية المباراة
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