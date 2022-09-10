هدف قاتل يعيد إنتر للانتصارات في الدوري الإيطالي

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 20:03

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - إنتر - ميلان

بهدف قاتل عاد إنتر ميلان لذاكرة الانتصارات في الدوري الإيطالي.

وحقق إنتر ميلان الفوز على تورينو بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان للنقطة الـ 12 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي صاحب الصدارة برصيد 14 نقطة، بنيما توقف رصيد تورينو عند النقطة الـ 10 في المركز السابع.

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وسجل مارسيلو بروزوفيتش هدف إنتر ميلان الوحيد في المباراة.

التشكيل

عاد سمير هاندانوفيتش ونيكولو باريلا لتشكيل إنتر ميلان الأساسي.

بدأ تورينو المباراة مهاجما وكاد فلاسيتش أن يسجل الهدف الأول بتسديدة أرضية لولا تألق هاندانوفيتش الذي منع الكرة بقدمه.

واستمرت سيطة تورينو على باقي مجريات المباراة حتى نهاية الشوط الأول ولكن بدون فرص كبيرة على المرمى.

وفي الشوط الثاني تألق هاندانوفيتش من جديد سريعا بعد دقيقتين فقط وأنقذ رأسية أنطونيو سانابريا.

وحصل سانابريا على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 50 بعد تخل قوي على دارميان ولكن الحكم اكتفى بالطباقة الصفراء بعد العودة لتقنية الفيديو..

وعاد هاندانوفيتش للتألق أمام سانابريا وتصدى لتسديدته في الدقيقة الـ 64.

ومرة جديدة عاد سانابريا للتسديد في الدقيقة الـ 86 وعاد الحارس السلوفقيني للتألق في إبعاد الكرة.

وبعد دقيقتين فقط سجل بروزوفيتش هدفا قاتلا لإنتر ميلان مستغلا عرضية من باريلا داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك ويحقق الفوز لفريقه.

إنتر ميلان تورينو الدوري الإيطالي
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