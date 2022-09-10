كرة يد - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في الدوري على حساب الزمالك
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 19:41
كتب : FilGoal
حقق فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي انتصاره الأول في الجولة الثانية من دوري كرة اليد للسيدات على حساب الزمالك.
وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 14-9.
قبل أن يعزز تفوقه لينهي المباراة 34-22.
وخسر الأهلي مباراته الأولى أمام سموحة بنتيجة 26-24.
بينما فاز الزمالك على اتحاد الشرطة بنتيجة 44-18.
وفي باقي المباريات، فاز الشمس علي الطيران بنتيجه 25-23، وانتصر سبورتنج علي أصحاب الجياد44-25.
وفاز سموحه علي منوف الرياضي بنتيجه 70-17، والزهور علي الترسانه بنتيجه 35-23.
وانتصر المعادي علي اتحاد الشرطه بنتيجه 28-17، وتعادل البنك الاهلي مع أكتوبر بنتيجه 26-26.
وفاز هليوبوليس علي مدينه نصر بنتيجه 27-25.
يذكر أن نادي الشمس حقق لقب الدوري في الموسم، وفاز سبورتنج بلقب الكأس.
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