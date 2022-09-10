كرة يد - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في الدوري على حساب الزمالك

حقق فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي انتصاره الأول في الجولة الثانية من دوري كرة اليد للسيدات على حساب الزمالك.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بنتيجة 14-9.

قبل أن يعزز تفوقه لينهي المباراة 34-22.

وخسر الأهلي مباراته الأولى أمام سموحة بنتيجة 26-24.

بينما فاز الزمالك على اتحاد الشرطة بنتيجة 44-18.

وفي باقي المباريات، فاز الشمس علي الطيران بنتيجه 25-23، وانتصر سبورتنج علي أصحاب الجياد44-25.

وفاز سموحه علي منوف الرياضي بنتيجه 70-17، والزهور علي الترسانه بنتيجه 35-23.

وانتصر المعادي علي اتحاد الشرطه بنتيجه 28-17، وتعادل البنك الاهلي مع أكتوبر بنتيجه 26-26.

وفاز هليوبوليس علي مدينه نصر بنتيجه 27-25.

يذكر أن نادي الشمس حقق لقب الدوري في الموسم، وفاز سبورتنج بلقب الكأس.