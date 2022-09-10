بروتوكول تعاون طبي بين الاتحادين المصري والقطري
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 19:27
كتب : FilGoal
وقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون طبي مع المستشفي الطبي الرياضي القطري.
وزار جمال علام رئيس اتحاد الكرة صباح اليوم السبت المستشفي الطبي الرياضي بالدوحة ، بدعوة من الاتحاد القطري لكرة القدم.
وتواجد محمد أبو العلا طبيب المنتخب برفقة رئيس الاتحاد.
وكان في استقبالهما منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري.
وتواجد جمال علام في قطر لحضور مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.
وفاز الهلال على الزمالك 4-1 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.
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