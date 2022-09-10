بروتوكول تعاون طبي بين الاتحادين المصري والقطري

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 19:27

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جمال علام

وقع الاتحاد المصري لكرة القدم بروتوكول تعاون طبي مع المستشفي الطبي الرياضي القطري.

وزار جمال علام رئيس اتحاد الكرة صباح اليوم السبت المستشفي الطبي الرياضي بالدوحة ، بدعوة من الاتحاد القطري لكرة القدم.

وتواجد محمد أبو العلا طبيب المنتخب برفقة رئيس الاتحاد.

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وكان في استقبالهما منصور الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري.

وتواجد جمال علام في قطر لحضور مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وفاز الهلال على الزمالك 4-1 بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

جمال علام اتحاد الكرة
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