مولر: أشعر بالغضب لأول مرة هذا الموسم

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 19:25

كتب : FilGoal

حزن توماس مولر بعد هزيمة بايرن ميونيخ أمام فياريال

شدد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ على أنه يشعر بالغضب الشديد بعد تعادل فريقه مع شتوتجارت.

وتعادل بايرن ميونيخ مع شتوتجارت بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال مولر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أنا غاضب للمرة الأولى هذا الموسم، غاضب من أنفسنا لأننا كنا متقدمين في النتيجة وكنا سنستعيد الصدارة وكان عليا أن نبذل كل ما لدينا من في الـ 10 دقائق الأخيرة".

أخبار متعلقة
ثنائية ميسي ونيمار تتوهج مجددا.. قطار باريس يواصل التقدم على حساب بريست كرة سلة - أرقام لوكا دونشيتش القياسية مستمرة في اليورو.. ويقود سلوفينيا لربع النهائي الشوربجي بعد لقبه الرابع في قطر: اللعب في مستوى عال لسنوات ليس بالأمر السهل

وتابع "سمحنا لشتوتجارت بالتوغل في منتص ملعبنا وكان ينقصنا القوة والجوع إلى الفوز وللمرة الأولى هذا الموسم أشعر أننا تخلينا عن شيئا ما".

وأضاف "التعادل يؤثر على مباراة برشلونة؟ دع كل شخص يخرج باستنتاجاته الخاصة أنا غاضب لأن ما قدمناه اليوم لم يكن كافيا، ما زلنا لم نتصدر الدوري وهذا ما نريده".

التعادل رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 12 في الصدارة بفارق الأهداف عن كل من هوفنهايم وفرايبورج وبوروسيا دورتموند.

وقد ينفرد فرايبورج بالصدارة في حال فوز على بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويلعب بايرن ميونيخ مع برشلونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ شتوتجارت الدوري الألماني توماس مولر
نرشح لكم
مباشر الدوري الإيطالي - سامبدوريا ضد ميلان هدف قاتل يعيد إنتر للانتصارات في الدوري الإيطالي ثنائية ميسي ونيمار تتوهج مجددا.. قطار باريس يواصل التقدم على حساب بريست انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(0) تورينو.. فوز قاتل الثالث على التوالي.. شتوتجارت يقتنص تعادلا قاتلا أمام بايرن ميونيخ تشكيل إنتر - عودة هاندانوفيتش وباريلا لمواجهة تورينو تشكيل باريس سان جيرمان – الثلاثي الناري في الهجوم وراموس أساسي أمام بريست مارسيال يفتح النار: مورينيو لم يحترمني وسولشاير خانني.. ولهذا أفتقد للاستمرارية
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإيطالي - سامبدوريا ضد ميلان دقيقة | الكرة الأوروبية
هدف قاتل يعيد إنتر للانتصارات في الدوري الإيطالي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس بوليفار يكشف كواليس انتقال برونو سافيو إلى الأهلي.. وقيمة الصفقة 32 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في الدوري على حساب الزمالك 43 دقيقة | كرة يد
نادي بوليفار البوليفي يعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي 48 دقيقة | الكرة المصرية
بروتوكول تعاون طبي بين الاتحادين المصري والقطري 56 دقيقة | الكرة المصرية
مولر: أشعر بالغضب لأول مرة هذا الموسم 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية ميسي ونيمار تتوهج مجددا.. قطار باريس يواصل التقدم على حساب بريست ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 4 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية