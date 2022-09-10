مولر: أشعر بالغضب لأول مرة هذا الموسم

شدد توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ على أنه يشعر بالغضب الشديد بعد تعادل فريقه مع شتوتجارت.

وتعادل بايرن ميونيخ مع شتوتجارت بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في الجولة السادسة من الدوري الألماني.

وقال مولر في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أنا غاضب للمرة الأولى هذا الموسم، غاضب من أنفسنا لأننا كنا متقدمين في النتيجة وكنا سنستعيد الصدارة وكان عليا أن نبذل كل ما لدينا من في الـ 10 دقائق الأخيرة".

وتابع "سمحنا لشتوتجارت بالتوغل في منتص ملعبنا وكان ينقصنا القوة والجوع إلى الفوز وللمرة الأولى هذا الموسم أشعر أننا تخلينا عن شيئا ما".

وأضاف "التعادل يؤثر على مباراة برشلونة؟ دع كل شخص يخرج باستنتاجاته الخاصة أنا غاضب لأن ما قدمناه اليوم لم يكن كافيا، ما زلنا لم نتصدر الدوري وهذا ما نريده".

التعادل رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 12 في الصدارة بفارق الأهداف عن كل من هوفنهايم وفرايبورج وبوروسيا دورتموند.

وقد ينفرد فرايبورج بالصدارة في حال فوز على بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويلعب بايرن ميونيخ مع برشلونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.