ثنائية ميسي ونيمار تتوهج مجددا.. قطار باريس يواصل التقدم على حساب بريست

حقق باريس سان جيرمان انتصاره الثالث على التوالي في الدوري والسادس من أصل سبع مباريات على حساب بريست بهدف دون رد.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب بريست كريستوف هيريل بعد تدخل على نيمار المنفرد بالمرمى في الدقيقة 25.

وبعد العودة لتقنية الفيديو تبين أن نيمار في موقف تسلل ليتم إلغاء الطرد.

بعدها بخمس دقائق أرسل ليونيل ميسي بينية إلى نيمار ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

الهدف هو الثامن لنيمار في الدوري خلال أول سبع مباريات من الدوري.

نيمار ساهم في 14 هدفا في الموسم حتى الآن في 7 مباريات، بينما ساهم ميسي في 11 خلال تسع مباريات.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الأول، سجل مبابي هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 70 احتسب الحكم ضربة جزاء على برينسل كيمبيمبي.

وتألق الإيطالي جانلويجي دوناروما في التصدي لضربة الجزاء من أمام الجزائري إسلام سليماني.

الفوز رفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 19 في الصدارة، بينما توقف رصيد بريست عند خمس نقاط في المركز الـ17.