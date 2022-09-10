كرة سلة - أرقام لوكا دونشيتش القياسية مستمرة في اليورو.. ويقود سلوفينيا لربع النهائي

قاد لوكا دونشيتش نجم فريق دالاس مافريكس الأمريكي، منتخب بلاده سلوفينيا إلى التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة السلة.

وفاز منتخب سلوفينيا على بلجيكا في دور المجموعات بنتيجة 88-72، وسجل النجم لوكا دونشيتش 35 نقطة في المباراة.

وأصبح لوكا أول لاعب يسجل أكثر من 30 نقطة في 3 مباريات متتالية في بطولة يورو كرة السلة، وذلك منذ 30 سنة.

وينتظر منتخب سلوفينيا في ثمن النهائي الفائز من أوكرانيا ضد بولندا.

ويحمل منتخب سلوفينيا لقب يورو كرة السلة، بعدما فاز بآخر بطولة في 2017 بقيادة لوكا دونشيتش.

وتقام البطولة الحالية في كل من جورجيا والتشيك وألمانيا وإيطاليا.