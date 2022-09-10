الشوربجي بعد لقبه الرابع في قطر: اللعب في مستوى عال لسنوات ليس بالأمر السهل

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي - اسكواش

شدد محمد الشوربجي على أنه ليس من السهل اللعب في مستوى عال لسنوات طويلة مشيرا إلى أن الفريق المساعد له دورا كبيرا في ذلك.

وفاز محمد الشوربجي بأول ألقابه الدولية تحت العلم الإنجليزي بعد أن أحرز لقب قطر كلاسيك لرجال الاسكواش على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-1.

وقال الشوربجي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "فزت بالبطولة ثلاث مرات من قبل ولكنني لم أتوج بها منذ خمس سنوات".

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وأضاف "حاولت أن أعرف عيوبي وأدرس أسباب عدم فوزي بها في السنوات الأخيرة ونجحت في الفوز بها".

وتابع "فزت باللقب للمرة الأولى في 2013 والآن المرة الرابعة في 2022 وهو أمر صعب أن تظل تلعب في مستوى عال لفترة طويلة"..

وواصل "هناك فريق كامل معي قوي جدا يساعدني في الحفاظ على تركيزي وتحفيزي دائما للفوز".

واستكمل "في بداية السنة الماضية بدأت التدرب مع مدرب جديد وهو أكبر من تصدر التصنيف العالمي في الاسكواش وحقق بطولة العالم".

واستطرد "من أهم أسباب تدربي معه هو معرفة كيفية وصوله لهذا المستوى العالي في سن كبير".

وأردف "نتدرب معا منذ ستة أشهر وساعدني كثيرا عن التطور".

وأتم عن كأس العالم "من المحزن أن تكون هذه هي النسخة الأخيرة للاعبين مثل ميسي ورونالدو، وأتمنى التوفيق للمنتخبات العربية".

اللقب هو الرابع للشوربجي في البطولة ليكون أكثر اللاعبين تاريخيا فوزا بالبطولة.

ولأول مرة تحصد إنجلترا لقب بطولة قطر كلاسيك منذ تتويج جيمس ويلستروب عام 2005.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية على التوالي من البطولة التي تغيب فيها مصر عن المباراة النهائية.

محمد الشوربجي اسكواش
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