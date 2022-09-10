اللقب الأول تحت العلم الإنجليزي.. الشوربجي يتوج بلقب قطر لرجال الاسكواش

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

محمد الشوربجي

فاز محمد الشوربجي بأول ألقابه الدولية تحت العلم الإنجليزي بعد أن أحرز لقب قطر كلاسيك لرجال الاسكواش.

وفاز الشوربجي على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-1 واستغرفت 48 دقيقة.

الشوربجي تقدم بالشوط الأول بنتيجة 11-4.

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قبل أن يفوز بالثاني بنتيجة 11-6.

وقلص كورين الفارق في الشوط الثالث بنتيجة 11-7.

ليحسم بعدها الشوربجي المباراة بالفوز بالشوط الأخير بنتيجة 11-8.

وتعد بطولة قطر أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد.

اللقب هو الرابع للشوربجي في البطولة ليكون أكثر اللاعبين تاريخيا فوزا بالبطولة.

ولأول مرة تحصد إنجلترا لقب بطولة قطر كلاسيك منذ تتويج جيمس ويلستروب عام 2005.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية على التوالي من البطولة التي تغيب فيها مصر عن المباراة النهائية.

محمد الشوربجي الاسكواش
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