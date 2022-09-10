اللقب الأول تحت العلم الإنجليزي.. الشوربجي يتوج بلقب قطر لرجال الاسكواش

فاز محمد الشوربجي بأول ألقابه الدولية تحت العلم الإنجليزي بعد أن أحرز لقب قطر كلاسيك لرجال الاسكواش.

وفاز الشوربجي على الفرنسي فيكتور كروين بنتيجة 3-1 واستغرفت 48 دقيقة.

الشوربجي تقدم بالشوط الأول بنتيجة 11-4.

قبل أن يفوز بالثاني بنتيجة 11-6.

وقلص كورين الفارق في الشوط الثالث بنتيجة 11-7.

.@MoElshorbagy 👌 He's in control in the #QatarClassic final here in Doha Watch it on @SquashTV 📺 pic.twitter.com/PMnKCmV6Ud — PSA World Tour (@PSAWorldTour) September 10, 2022

ليحسم بعدها الشوربجي المباراة بالفوز بالشوط الأخير بنتيجة 11-8.

وتعد بطولة قطر أولى البطولات الكبرى للموسم الجديد.

اللقب هو الرابع للشوربجي في البطولة ليكون أكثر اللاعبين تاريخيا فوزا بالبطولة.

ولأول مرة تحصد إنجلترا لقب بطولة قطر كلاسيك منذ تتويج جيمس ويلستروب عام 2005.

يذكر أن هذه هي النسخة الثانية على التوالي من البطولة التي تغيب فيها مصر عن المباراة النهائية.