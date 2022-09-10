انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(0) تورينو.. فوز قاتل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إنتر ميلان و تورينو في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

نهاية المباراة

ق88. جوووول قاتل لإنتر ميلان عن طريق مارسيلو بروزوفيتش

ق83. تسديدة جديدة من سانابريا وتصدي جديد من هاندانوفيتش

ق64. تسديدة جديدة من سانابريا يتصدى لها هاندانوفيتش.

ق51. الحكم يلغي البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفيديو ويكتفي بالصفراء

ق50. بطاقة حمراء لأنطونيو سانابريا لاعب تورينو

ق47. رأسية من سانابريا ولكن هاندانوفيتش يتألق من جديد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق19. تسديدة أرضية من فلاسيتش يتألق لها هاندانوفيتش

بداية المبارة