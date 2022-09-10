الثالث على التوالي.. شتوتجارت يقتنص تعادلا قاتلا أمام بايرن ميونيخ

واصل بايرن ميونيخ فقدان النقاط في الدوري الألماني بتعادل قاتل أمام شتوتجارت في الجولة السادسة وبهدفين لكل فريق.

وقرر يوليان ناجيلسمان منح الراحة لبعض اللاعبين قبل مواجهة برشلونة المنتظرة في دوري أبطال أوروبا.

فجلس ساديو ماني وريان جرافينبيرش ولوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد وليروي ساني على مقاعد البدلاء

تقدم الشاب ماتياس ليس لبايرن في الدقيقة 36 بتسديدة قوية بعد صناعة ألفونسو ديفيز ليكون أصغر لاعب يسجل للبافاري في تاريخ البونديسليجا بعمر 17 عاما و136 يوما.

وفي الشوط الثاني أدرك شتوتجارت هدف التعادل مع الدقيقة 52 قبل أن تلغيه تقنية الفيديو بسبب خطأ على سيرهو جيراسي.

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بعدها بخمس دقائق أدرك كريس فيهريش هدف التعادل لشتوتجارت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كونستانتينوس مافروبانوس لاعب أرسنال السابق.

رد بايرن لم يتأخر كثيرا ليسجل جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة قوية بعد تمريرة سحرية من نصير مزراوي.

سيرهو جيراسي عاد مجددا ليظهر في الدقائق الأخيرة ويتحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 90 بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو.

قبل أن ينجح اللاعب ذاته في التسجيل بنجاح ليقتنص شتوتجارت نقطة غالية.

التعادل هو الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ في الدوري بعد يونيون برلين وبوروسيا مونشنجلادباخ، ليرتفع رصيده للنقطة 12 ويستمر في الصدارة.

وحصد شتوتجارت نقطته الخامسة في الدوري. وفي مباراة أخرى، ضرب لايبزيج ضيفه دورتموند بثلاثة أهداف دون رد.

تقدم ويلي أوربان بالهدف الأول بعد ست دقائق إثر تمريرة سحرية من دومينيك سوبوسلاي.

سوبوسلاي عاد ليوسع الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، غادر محمد سيماكان لاعب لايبزيج مصابا، تاركا مكانه لبنجامين هنريكس في الدقيقة 62.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق، تلقى أمادو هايدارا تمريرة من تيمو فيرنر ليسدد من داخل منطقة الجزاء إلى الشباك.

الفوز رفع رصيد لايبزيج للنقطة الثامنة في المركز العاشر.

وتوقف رصيد دورموتند عند 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فرايبورج وبايرن ميونيخ وهوفينهايم.

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