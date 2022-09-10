الانتصار الأول بالدوري.. مرموش يشارك في انتصار صعب لـ فولوفسبورج على فرانكفورت

حقق فولفسبورج أول انتصار له في الموسم الجاري من الدوري الألماني بعدما فاز على مضيفه فرانكفورت اليوم السبت.

عمر مرموش النادي : فولفسبورج

وحل فولفسبورج ضيفا على فرانفكورت في ملعب دوتش بانك بارك في سادس جولات الدوري الألماني.

سجل هدف المباراة الوحيد ماكسينس لكرواكس في الدقيقة 60 من اللقاء.

وشهد اللقاء جلوس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج قبل أن يشارك في الدقيقة 79.

وشارك اللاعب صاحب الـ23 عاما مع فريقه الموسم الجاري في سبع مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

وبدأ مرموش ثلاث مباريات كأساسي في الدوري الألماني الموسم الجاري وشارك في آخر ثلاثة بما فيهم لقاء اليوم كبديل.

أما مباراة كأس ألمانيا فشارك فيها بشكل كامل.

بذلك وصل رصيد فولفسبورج لخمس نقاط يحتل بهم المركز الـ15.

فيما تجمد رصيد فرانفكورت عند ثماني نقاط يحتل بهم المركز الـ11.