تشكيل برشلونة - بيليرين أساسي.. وتغييرات عديدة أمام قادش
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 17:15
كتب : FilGoal
أجرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة العديد من التغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة قادش.
ويلعب برشلونة ضد قادش في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب رامون كارنزا.
ويلعب هيكتور بيليرين في تشكيل برشلونة الأساسي، وكذلك ممفيس ديباي.
بينما يجلس روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن
الدفاع: هيكتور بيليرين – جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – أليخاندرو بالدي
الوسط: جافي – فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس
الهجوم: ممفيس ديباي – فيران توريس – رافينيا
ويحتل برشلونة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يقبع قادش في المركز الأخير دون نقاط.
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