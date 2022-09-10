بيراميدز يعلن رحيل أحمد أيمن منصور

أعلن بيراميدز رسميا اليوم السبت رحيل لاعبه أحمد أيمن منصور.

أحمد أيمن منصور النادي : لاعب حر بيراميدز

وكان تعاقد أحمد أيمن منصور مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم المنصرم من الدوري.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق ضم ناديه لأحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر.

أحمد أيمن منصور (28 عامًا) تواجد في بيراميدز منذ انتقاله إليه قادمًا من المصري عام 2018.

وخاض منصور مع بيراميدز 95 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

وساهم المدافع الأعسر في وصول بيراميدز لنهائي كأس الكونفدرالية 2020، ولنصف نهائي نسخة 2021.

وبدأ منصور مسيرته في ناشئي الزمالك، ثم لعب لـ طلائع الجيش والداخلية والمصري قبل انتقاله إلى بيراميدز.

ويمتلك منصور 5 مباريات دولية مع منتخب مصر، وتواجد في قائمة كأس الأمم الإفريقية 2019 دون أن يشارك بأي دقيقة.

وشارك منصور في 5 مباريات فقط مع بيراميدز بالموسم المنصرم، آخرها يوم 12 يوليو الماضي أمام طلائع الجيش.

ويجيد منصور اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.