خبر في الجول - 6 مرشحين لمعاونة زوران في تدريب الاتحاد.. وخطوة قبل اتخاذ القرار

عرضت لجنة الكرة بنادي الاتحاد السكندري 6 أسماء على المدرب الصربي زوران مانولوفيتش لاختيار الجهاز المعاون.

وأعلن نادي الاتحاد التعاقد رسميا مع زوران مانولوفيتش ليكون مديرا فنيا للفريق.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الاتحاد اجتمعت مع زوران وعرضت عليه 5 أسماء لاختيار المدرب العام ضمن الجهاز المعاون.

وعرضت لجنة الكرة على المدرب الصربي كل من: هم محمد إبراهيم، ومحمد نور، ومحمد لطفي وعصام ربيع وهاني أحمد ويوسف حمدي.

ومن المقرر أن يجلس زوران بشكل منفرد مع الأسماء المرشحة للتعرف أكثر عليهم ومناقشتهم في بعض الخطط التي يرغب في تنفيذها وليس لتقييمهم قبل اتخاذ القرار النهائي.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري والدوري الأنجولي مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم الماضي تحت قيادة حسام حسن، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه عماد النحاس، ثم تولى محمد عمر المهمة بشكل مؤقت لنهاية الدوري.