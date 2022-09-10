عقوبات قوية من الاتحاد العربي على منتخبي الجزائر والمغرب للناشئين

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم غرامات على منتخبي الجزائر والمغرب للناشئين عقب الاشتباكات التي وقعت بينهما بعد نهائي كأس العرب تحت 17 سنة.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل إيجابيا بهدف لمثله.

وجاءت القرارات كالتالي:

1 - تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أمريكي، لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب.

2 - تغريم المنتخب الجزائري بـ 25 ألف دولار أمريكي، لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي.

3 - إيقاف لاعب المنتخب الجزائري: عبدالحق بن أدير (6) أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي.

4 - تغريم المنتخب المغربي بـ 25 ألف دولار أمريكي لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن القرارات قابلة للاستئناف.

ويوكد الاتحاد العربي لكرة القدم في هذا الإطار، رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته.