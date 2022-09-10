تشكيل باريس سان جيرمان – الثلاثي الناري في الهجوم وراموس أساسي أمام بريست

يقود سيرجيو راموس دفاع باريس سان جيرمان خلال مواجهة بريست.

ويلعب باريس سان جيرمان مع بريست ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

ويقود الثلاثي الناري ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار هجوم باريس سان جيرمان في اختيارات المدرب كريستوف جالتييه.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: جانلويجي دوناروما

الدفاع: سيرجيو راموس – دانيلو بيريرا - بريسنل كيمبيمبي

الوسط: أشرف حكيمي - فيتينها - ماركو فيراتي - بيرنات

الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - نيمار

وحقق باريس سان جيرمان الفوز في 5 جولات وتعادل أمام موناكو بهدف لكل فريق.

ويحتل سان جيرمان المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة من 6 مباريات خلف لانس المتصدر برصيد 17 نقطة جمعهم خلال 7 مباريات.