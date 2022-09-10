الأهلي القطري يتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

عمر ياساني

أتم الأهلي القطري إجراءات التعاقد مع المهاجم الفرنسي عمر ياساني.

وأعلن الأهلي تعاقده مع ياساني لمدة 5 سنوات قادما من باريس سان جيرمان.

صاحب الـ 19 عامل حصل على هداف الدوري الفرنسي للشباب بالموسم المنصرم.

وشارك ياساني مع النادي الباريس ي تحت 19 عاما بالموسم المنصرم في 23 مباراة وسجل 21 هدفا.

المهاجم صاحب الأصول المغربية شارك في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا للشباب وسجل هدفا.

ويتولى تدريب الأهلي القطري في الوقت الحالي، الصربي نيبوشا مدرب الزمالك الأسبق.

باريس سان جيرمان الأهلي القطري
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