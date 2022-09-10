تشكيل بايرن ميونيخ – دي ليخت أساسي أمام شتوتجارت.. وساني وماني على مقاعد البدلاء
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 15:06
كتب : FilGoal
دفع يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ بالمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت في التشكيل الأساسي لمواجهة شتوتجارت.
ويلعب بايرن ميونيخ ضد شتوتجارت ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني.
وفضل ناجلسمان الاحتفاظ بالثنائي ليروي ساني وساديو ماني على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالآتي:
حراسة المرمى: مانويل نوير
في الدفاع: ديفيز- دايوت أوباميكانو – ماتياس دي ليخت - مزراوي
الوسط: جوريتزكا- جمال موسيالا - تيل - جوشوا كيميتش - سيرج جنابري
في الهجوم: توماس مولر.
ويتواجد بايرن ميونيخ في المركز الثالث بترتيب الدوري الألماني برصيد 11 نقطة، فيما يحتل شتوتجارت المركز الـ13 برصيد 4 نقاط.
ويسعى بايرن للتتويج بلقب الدوري الألماني رقم 11 على التوالي.
إذ توج باللقب في السنوات العشرة الأخيرة.
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