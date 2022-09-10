مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام فرانفكورت
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 14:45
كتب : FilGoal
يجلس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه في المباراة التي تجمعه بإنتراخت فرانكفورت اليوم السبت.
ويحل فولفسبورج ضيفا على فرانكفورت في ملعب دوتش بانك بارك في سادس جولات الدوري الألماني.
ويحتل فولفسبورج المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين.
فيما يأتي فرانكفورت عاشرا بثماني نقاط.
وشارك اللاعب صاحب الـ23 عاما مع فريقه الموسم الجاري في ست مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.
وبدأ مرموش ثلاث مباريات كأساسي في الدوري الألماني الموسم الجاري وشارك في آخر اثنتين كبديل.
أما مباراة كأس ألمانيا فشارك فيها بشكل كامل.
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