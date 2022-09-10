الدرجة الثانية - طارق سليمان يقترب من قيادة المصرية للاتصالات

اقترب طارق سليمان من تولي مهمة تدريب المصرية للاتصالات بدوري الدرجة الثانية.

وعلم FilGoal.com أن طارق سليمان المدرب العام السابق للنادي المصري سيتولى تدريب المصرية للاتصالات خلفا لـ جمعة مشهور.

وتوصلت إدارة المصرية للاتصالات إلى اتفاق نهائي مع طارق سليمان على أن يتم الإعلان بشكل رسمي اليوم السبت.

ويملك سليمان خبرة كبرى مع أندية الدرجة الثانية بعدما سبق له قيادة بورفؤاد ونبروه والرباط والأنوار والزرقا ودمياط.

وعمل طارق سليمان لسنوات عديدة كمدرب عام رفقة حسام حسن وخاض العديد من التجارب أبرزها الزمالك والمنتخب الأردني وآخرها مع المصري.

ورحل حسام حسن وجهازه الفني عن تدريب المصري، وتعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي مع إيهاب جلال لتولي المهمة.

واختتم المصرية للاتصالات الموسم المنصرم في المركز التاسع برصيد 40 نقطة جمعهم خلال 30 مباراة.