الدرجة الثانية - طارق سليمان يقترب من قيادة المصرية للاتصالات

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 14:14

كتب : رضا السنباطي

حسام حسن و إبراهيم حسن و طارق سليمان - الجهاز الفني للمصري

اقترب طارق سليمان من تولي مهمة تدريب المصرية للاتصالات بدوري الدرجة الثانية.

وعلم FilGoal.com أن طارق سليمان المدرب العام السابق للنادي المصري سيتولى تدريب المصرية للاتصالات خلفا لـ جمعة مشهور.

وتوصلت إدارة المصرية للاتصالات إلى اتفاق نهائي مع طارق سليمان على أن يتم الإعلان بشكل رسمي اليوم السبت.

أخبار متعلقة
أحدهم مخيف.. نيمار يتحدث عن أفضل 5 مدافعين في العالم خبر في الجول – الأهلي يدرس تواجد وليد سليمان رفقة كولر.. ولكن الرياضية السعودية: التعاون يرفض فسخ التعاقد مع مصطفى فتحي مؤتمر أنشيلوتي: هازارد بديل بنزيمة.. وفينيسيوس يريد التحسن دوما

ويملك سليمان خبرة كبرى مع أندية الدرجة الثانية بعدما سبق له قيادة بورفؤاد ونبروه والرباط والأنوار والزرقا ودمياط.

وعمل طارق سليمان لسنوات عديدة كمدرب عام رفقة حسام حسن وخاض العديد من التجارب أبرزها الزمالك والمنتخب الأردني وآخرها مع المصري.

ورحل حسام حسن وجهازه الفني عن تدريب المصري، وتعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي مع إيهاب جلال لتولي المهمة.

واختتم المصرية للاتصالات الموسم المنصرم في المركز التاسع برصيد 40 نقطة جمعهم خلال 30 مباراة.

المصرية للاتصالات طارق سليمان حسام حسن
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي يدرس تواجد وليد سليمان رفقة كولر.. ولكن مصدر من الأهلي لـ في الجول: برونو سافيو مرشح للانضمام للفريق المصري يعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لقطاع الناشئين تقارير: مهاجم برازيلي من الدوري البوليفي يقترب من الأهلي مؤتمر رامون دياز – عن الفوز على الزمالك وبطل كأس العالم خبر في الجول – 3 طلبات مبكرة من كولر لإدارة الأهلي أثناء توقيع العقود مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد"
أخر الأخبار
الأهلي القطري يتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان 8 دقيقة | الوطن العربي
مارسيال يفتح النار: مورينيو لم يحترمني وسولشاير خانني.. ولهذا أفتقد للاستمرارية 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بايرن ميونيخ – دي ليخت أساسي أمام شتوتجارت.. وساني وماني على مقاعد البدلاء 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الكونفدرالية – بول جينجا (0) - (0) فيوتشر.. تعادل سلبي مستمر 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج أمام فرانفكورت ساعة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - طارق سليمان يقترب من قيادة المصرية للاتصالات ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الكونفدرالية – بوبو وعمر كمال أساسيان مع فيوتشر ضد جينجا الأوغندي ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أنشيلوتي: هازارد بديل بنزيمة.. وفينيسيوس يريد التحسن دوما ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 وكيل فايز سليماني لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع الأهلي 4 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية