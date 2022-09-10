مؤتمر أنشيلوتي: هازارد بديل بنزيمة.. وفينيسيوس يريد التحسن دوما

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 14:07

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إدين هازارد - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن غياب كريم بنزيمة مهاجم فريقه عن لقاء ريال مايوركا غدا الأحد في خامس جولات الدوري الإسباني بملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت: "إدين هازارد سيكون بديل بنزيمة فهو قدم أداء جيدا ضد سليتيك وسأعتمد عليه غدا وأتمنى أن يقدم مباراة أخرى رائعة".

وعن إصابة بنزيمة قال: "لديه مشكلة صغيرة وأعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد، ولعبنا بشكل جيد بدونه ضد سليتك ونتمنى تكرار الأمر غدا".

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وشدد "غياب كريم لا يجعلني أشك في نظام لعبنا لقد حافظنا على نظامنا مع خروجه في لقاء سليتيك".

وواصل "لا يوجد بديل طبيعي لبنزيمة لأنه أفضل مهاجم في العالم ولا يوجد بديل له في السوق، لكن يمكن استبداله بلاعبين آخرين يمتلكون خصائص أخرى".

وعن فينيسيوس جونيور قال: "بسبب الاستمرارية أصبح من الأصعب عليه أن يضيع الفرص، إنه يريد التحسن يوميا وهو يتحلى بالتواضع".

وعن المداورة قال: "لدينا الكثير من الخيارات في الفريق وعلينا أخذ كل شيء في الاعتبار وما أراه لتقرير إراحة اللاعب من عدمه".

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بـ12 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقيه برشلونة وفياريال.

فيما يأتي مايوركا في المركز الـ13 بخمس نقاط.

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