أحدهم مخيف.. نيمار يتحدث عن أفضل 5 مدافعين في العالم

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

تحدث نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان عن رأيه في أفضل 5 مدافعين في العالم.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وعلق نيمار على الخماسي: أنطونيو روديجير (ريال مدريد) وكايل ووكر (مانشستر سيتي) وكاليدو كوليبالي (تشيلسي) وروبن دياز (مانشستر سيتي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول).

وقال نيمار لـ "DAZN": "أحب روديجير إنه قلب دفاع مخيف. قوي جدا وبعض المهاجمين يشعرون بالخوف قليلا منه. لا أفعل ذلك، لكنني أعتقد أن الكثير من المهاجمين لديهم هذا الشعور".

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وعن ثنائي دفاع مانشستر سيتي أوضح "ووكر سريع وقوي وذكي. روبن دياز مدافع جيد جدا يتميز بالسرعة والقوة، لذلك من الصعب اللعب ضده".

وتابع "كاليدو كوليبالي يتميز أيضا بالسرعة والقوة الشديدة".

وعن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أوضح "اللعب ضد فان ديك صعب لأنه كقلب دفاع قوي وذكي للغاية. إنه يعرف متى تكون اللحظة المناسبة لإيقافك، أعتقد من الصعب اللعب ضد مدافعين أذكياء لا يرتكبون أخطاء".

واختتم "لقد لعبت عدة مرات ضد رفائيل فاران. إنه قلب دفاع جيد جدا ويملك السرعة والذكاء إنه لاعب كبير وفاز بالعيديد من الألقاب".

ويقضي نيمار موسمه السادس مع باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017.

باريس سان جيرمان نيمار أنطونيو روديجير
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